Behoorlijke koersverliezen op Europese aandelenbeurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag behoorlijk omlaag. In de Amsterdamse AEX-index stonden bijna alle 25 fondsen in het rood. Beleggers op Beursplein 5 verwerkten kwartaalcijfers van onder meer advies- en ingenieursbureau Arcadis en beursintermediair Flow Traders. In Londen stonden de tabaksfabrikanten flink onder druk door berichten dat de Amerikaanse regering overweegt het nicotinegehalte in sigaretten te verminderen.

De AEX-index eindigde met een min van 1,7 procent op 700,19 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 1030,80 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 2,1 procent in.

Binnen de hoofdfondsen op het Damrak eindigden alleen informatieleverancier Wolters Kluwer en speciaalchemieconcern DSM in het groen met plussen tot 0,6 procent. De grootste dalers waren financieel concern ING, olie- en gasbedrijf Shell, verzekeraar Aegon, winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield en staalproducent ArcelorMittal met minnen tot 4 procent.

Air France-KLM

Arcadis zakte 1,7 procent in de MidKap. De omzet daalde in het afgelopen kwartaal. Flow Traders klom 1,7 procent. De flitshandelaar deed afgelopen kwartaal goede zaken dankzij de woelige beurshandel en boekte meer inkomsten dan verwacht.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen in Amsterdam met een verlies van meer dan 6 procent na afronding van de eerdere aangekondigde aandelenverkoop van ruim 1 miljard euro. IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways, ging 7,5 procent onderuit in Londen. In Frankfurt zag Lufthansa de koers met ruim 6 procent dalen.

AMS

British American Tobacco, eigenaar van onder meer Lucky Strike, werd 7 procent lager gezet in Londen en Imperial Brands, het bedrijf achter Davidoff en Gauloises, zakte dik 7 procent. De Amerikaanse regering zou ook van plan zijn om mentholsigaretten te verbieden.

AMS kelderde 13 procent in Zürich na berichten dat de Oostenrijkse chipmaker een groot deel van zijn contract met Apple dreigt te verliezen. In Londen verloor AB Foods 6 procent. De Britse eigenaar van kledingketen Primark zag de winst in de afgelopen zes maanden halveren door de sluiting van de winkels vanwege de pandemie. Ook Danone had last van de crisis. Het Franse voedingsconcern boekte in het eerste kwartaal minder omzet en daalde 2 procent in Parijs.

De euro stond op 1,2037 dollar tegen 1,1983 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 62,36 dollar. Brentolie daalde 1,3 procent in prijs tot 66,30 dollar per vat.