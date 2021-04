Ook ouders in schuldsanering krijgen snel toeslagencompensatie

Dat meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. De betreffende ouders en hun bewindvoerders worden vanaf deze week geïnformeerd. Voor ouders in een faillissement wordt nog gewerkt aan een oplossing, aldus de bewindsvrouw.

De vergoeding van 30.000 euro werd toegezegd in antwoord op een vernietigend rapport van een speciale Kamercommissie over de toeslagenaffaire. Vele duizenden ouders zijn vals beschuldigd in een ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moesten enorme bedragen terugbetalen, waardoor velen in diepe financiële problemen kwamen.

Het kabinet besloot eerder al de gedupeerden alle schulden kwijt te schelden die zij open hebben staan bij overheidsinstanties. Zo hoeven zij achterstallige boetes, belasting- en studieschulden niet meer te betalen. Daarnaast is een pauzeknop ingesteld voor private schulden, die daardoor een jaar lang niet kunnen worden ingevorderd.

Zo’n negenhonderd gedupeerden dreigden evenwel buiten de boot te vallen, omdat zij in een schuldsaneringstraject zitten. De invordering van schulden kon bij deze groep niet met een pauzeknop worden stilgezet. Daarom is Van Huffelen om tafel gegaan met onder meer de beroepsvereniging van bewindvoerders.