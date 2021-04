Openingsplan na 28 april als de ziekenhuiscijfers het toelaten

Tijdens de persconferentie dinsdagavond zullen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen per 28 april aankondigen. De eerstvolgende datum daarna voor verdere versoepelingen staat in het openingsplan van de overheid gepland op 11 mei. Tenminste, als het aantal opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis laag genoeg is.

De terrassen open, de avondklok weg, scholen en onderwijsinstellingen verder open, thuisbezoek van één naar twee personen, de detailhandel opent verder, er mogen honderd mensen bij uitvaarten zijn en theorie-examens voor rijbewijzen mogen weer worden afgenomen. Dat is de lijst van versoepelingen die ingaat op 28 april, zij het vaak onder bepaalde voorwaarden, zoals een maximum aantal bezoekers of beperkte openingstijden.

Als het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen laag genoeg is, gaan vanaf 11 mei doorstroomlocaties in de buitenlucht zoals bijvoorbeeld dierentuinen open. Er mag dan weer binnen worden gesport en kunst en cultuur mag binnen worden beoefend. Vanaf deze stap wordt er ook gekeken naar mogelijke verruimingen in de regels rondom sporten buiten. Daarnaast wil het kabinet toegangstesten toestaan voor bezoeken.

In het openingsplan is de derde stap nu met potlood op 26 mei in de agenda geschreven, waarbij groepsgroottes en thuisbezoek naar vier personen gaan, culturele instellingen en doorstroomlocaties binnen openen en de horeca opent om uit eten te gaan.

In stap vier volgt, nu ingeschat op 16 juni, uitbreiding van groepen en thuisontvangst naar zes personen, horeca helemaal open en er kunnen evenementen georganiseerd worden. In stap vijf zal het aantal personen dat mag samenkomen naar acht personen gaan, waarna in stap zes alle maatregelen eindigen. Hoewel alle data onder voorbehoud zijn, zet de overheid voor die laatste stap nog geen datum in de agenda.