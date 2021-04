Beierse premier Söder geeft poging om bondskanselier te worden op

Markus Söder, de premier van Beieren, geeft zijn pogingen op om de kandidaat-premier te worden voor de christendemocraten bij de Duitse verkiezingen in september. De partij van Söder, de CSU, is de zusterpartij van de CDU en in de nationale politiek trekken ze samen op als de ‘unie’. Armin Laschet is nu definitief de man die Angela Merkel namens de christendemocraten opvolgt als de verkiezingsuitslagen dat toelaten.

Söder had zich opgeworpen als opvolger van bondskanselier Merkel (CDU) en keerde zich daarom fel tegen Laschet, de kandidaat die de CDU had uitgekozen. Söder zei dinsdag dat hij daarmee ophoudt en dat Laschet de ‘Kanzlerkandidat’ van de unie is. Hij heeft hem ook gefeliciteerd. Söder veroorzaakte met zijn ambitie een crisis in de CDU/CSU. Merkel heeft zich niet in de tweestrijd gemengd en feliciteerde Laschet. Hij heeft Söder dinsdag voor zijn stap bedankt en de christendemocraten tot eenheid opgeroepen. De CDU en de CSU moeten als één team de verkiezingen in, aldus Laschet.

Maandagavond was er nog een chaotische vergadering van het partijbestuur van de CDU om zich opnieuw over de kwestie uit te spreken. Söder gokte erop dat de CDU uiteindelijk met zijn kandidatuur zou instemmen, omdat hij volgens opiniepeilers en ook veel leden van de CDU veel meer kansen maakt in de stembusgang van 26 september dan Laschet, de premier van Noordrijn-Westfalen.

Harmonie

Söder heeft ook veel steun in de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag en vond dat de christendemocraten eindelijk eens iemand uit de Beierse CSU naar voren moesten schuiven. Hij vond ook dat niet het partijbestuur maar de leden van de CDU zich over zijn kandidatuur zouden moeten uitspreken.

Een aantal partijkopstukken van de CDU wezen er op dat zelfs in de gelederen van de partij Laschet niet bijzonder geliefd is. Maar in de eerste uren van dinsdag sprak het partijbestuur toch opnieuw zijn steun aan hem uit. Het was toen niet bekend of Söder het zou opgeven, maar hij had altijd gezegd zich bij het oordeel van de CDU neer te leggen. Söder zei dinsdag dat zijn partij nooit uit is op scheiding maar altijd op harmonie. Hij heeft daarom de handdoek in de ring gegooid.

De christendemocraten domineren de Duitse politiek al heel lang en Merkel heeft bij haar afscheid in de herfst vier ambtstermijnen als premier achter zich. Of Laschet haar opvolgt moeten de kiezers bepalen. De christendemocraten staan in de jongste peilingen voor hun doen op een erg laag percentage aanhangers onder de ondervraagden, 28,8 procent. De links-radicale Grüne (Groenen) staan bijna op 22 procent.