Bierbrouwers staan klaar om horeca te bevoorraden

"We zijn er dag en nacht mee bezig, dit komt niet onverwachts", zegt een woordvoerder van Grolsch. De brouwer is "zo goed mogelijk voorbereid in alle opzichten" en is op dagelijkse basis in gesprek met klanten. Ook Swinkels, brouwer van onder meer Bavaria, is al aan het bevoorraden. De brouwer heeft horecarelaties gevraagd om hun bestellingen op tijd door te geven, aldus een woordvoerster. Het is niet zo dat er extra bier hoeft te worden gebrouwen want het bedrijf heeft ook een grote exportmarkt.

Heineken moet een flinke operatie uitvoeren wanneer het kabinet besluit dat er versoepelingen mogelijk zijn. Volgens een woordvoerder hebben 8000 klanten van de brouwer een terras en zullen er vanaf woensdag flink wat vrachtwagens van Heineken op de weg te zien zijn. "We staan in de startblokken", zegt een woordvoerder. Ook bij Heineken zijn de horecagelegenheden al aan het bestellen vanwege de verwachte versoepelingen van de maatregelen.

Ingewijden in politiek Den Haag meldden dat terrassen onder voorwaarden weer kunnen heropenen. Er wordt gedacht aan een maximum van twee mensen aan één tafeltje of meer als de mensen uit hetzelfde huishouden komen. Ook zou de opening gepaard gaan met een eindtijd.