Grote brand op militair oefenterrein op Leusderheide

De brandweer is dinsdagmiddag met groot materieel uitgetrokken om een brand op de Leusderheide te blussen. Daar staat een flink deel van een militair oefenterrein van Defensie in de brand. Tientallen brandweerauto’s en meerdere pelotons zijn bezig de vuurzee te bestrijden.

De Veiligheidsregio Utrecht kan niet zeggen wat de totale omvang van de brand is. Die is ze in kaart aan het brengen, zegt een woordvoerder. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.