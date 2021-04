Winkels hopen op versoepeling, maar waken voor teleurstelling

Grote winkelketens als HEMA, Intergamma en Blokker zijn ‘verheugd’ over de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen waardoor ze hun deuren naar verwachting per 28 april weer ‘normaal’ kunnen openen. Maar zolang de versoepelingen nog niet zijn bekrachtigd blijven ze huiverig voor teleurstellingen.

De detailhandel mag naar verluidt volgende week weer open zonder dat mensen van tevoren een afspraak hoeven te maken. De winkels moeten er dan wel ervoor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Momenteel moeten klanten minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken om te kunnen shoppen in niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en kringlopen.

Een woordvoerster van de HEMA laat weten dat de winkelketen ‘100 procent klaar is om weer open te gaan”. ‘We zijn erg blij als we weer open kunnen, maar we zijn al een paar keer teleurgesteld. We wachten de persconferentie af en zullen dan alle voorbereidingen treffen. De situatie zal waarschijnlijk erg lijken op hoe het was voor de lockdown.’ In november mochten de winkels één klant per 10 vierkante meter verwelkomen, nu wordt dat waarschijnlijk één klant per 25 vierkante meter.

Makkelijke voorbereiding

‘De voorbereidingen op de winkelopening zijn makkelijk”, zegt een woordvoerster van Intergamma, waar de doe-het-zelfwinkels Karwei en Gamma onder vallen. Volgens haar wordt goeddeels teruggegaan naar de situatie van voor de lockdown. ‘Het is fijn voor mensen die aan het verbouwen zijn of in de tuin werken dat ze meteen kunnen kopen wat ze nodig hebben, in plaats van dat ze dat uren van tevoren moeten weten.’

Ook Blokker zou het ‘fantastisch’ vinden om weer open te mogen. ‘Alles ligt al klaar. We trekken gewoon het draaiboek van november weer uit de kast, met wat aanpassingen. We zijn positief gestemd dat we weer veilig open kunnen, maar we horen het graag eerst nog officieel van meneer Rutte.’

Een zegsvrouw van IKEA zegt de persconferentie van premier Rutte te willen afwachten. De meubelketen merkt op dat de winkels eerder onder voorwaarden open mochten en dat ze er in principe ook klaar voor zijn om open te gaan.