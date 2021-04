Tabaksfabrikanten onderuit op rode Europese beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in het rood op 706,88 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1033,47 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,3 procent. Londen verloor 0,9 procent. British American Tobacco, eigenaar van onder meer Lucky Strike, kelderde 6,5 procent. Concurrent Imperial Brands, het bedrijf achter Davidoff en Gauloises, zakte dik 6 procent.

Grootste daler in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 3,2 procent. Chipbedrijf ASMI, dat na de slotbel met cijfers komt, daalde 1,3 procent. Speciaalchemieconcern DSM (plus 0,3 procent) was de enige stijger. In de MidKap profiteerde fitnessketen Basic-Fit (plus 2 procent) van een adviesverhoging door ING. Biotechnoloog Galapagos won 1,1 procent dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. Air France-KLM zakte 4 procent na afronding van de eerdere aangekondigde aandelenverkoop. De luchtvaartcombinatie haalde ruim 1 miljard euro op om zich beter te wapenen tegen de coronacrisis.

Arcadis daalde 2 procent. Het advies- en ingenieursbureau zag de omzet afgelopen kwartaal dalen. Flow Traders klom 2,1 procent. De flitshandelaar deed afgelopen kwartaal goede zaken dankzij de woelige beurshandel en boekte meer inkomsten dan verwacht. CM.com dikte 8 procent aan. Het Bredase techbedrijf blijft profiteren van de toename van webwinkelen tijdens de coronapandemie en boekte meer omzet en winst in het eerste kwartaal.

AMS kelderde 11 procent na mediaberichten dat de Oostenrijkse chipmaker een groot deel van zijn contract met Apple dreigt te verliezen. In Londen verloor AB Foods 2 procent. De Britse eigenaar van kledingketen Primark zag de winst in de afgelopen zes maanden halveren door de sluiting van de winkels in veel landen vanwege de pandemie. Ook Danone had last van de coronacrisis. Het Franse voedingsconcern boekte in het eerste kwartaal minder omzet en daalde 2,5 procent in Parijs.

De euro stond op 1,2058 dollar tegen 1,1983 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 64,01 dollar. Brentolie klom ook 1 procent in prijs, tot 67,70 dollar per vat.