‘Een derde van alle landen wereldwijd schendt godsdienstvrijheid’

In bijna een derde van alle landen wordt de vrijheid van godsdienst geschonden. Dat blijkt uit een rapport dat Kerk in Nood dinsdag presenteert. De onderzoekers benadrukken de schrijnende situatie in Afrika, waar lokale jihadisten geweld plegen en de toestand in China en Myanmar, waar ruim 30 miljoen moslims worden vervolgd. Vooral minderheden zijn slachtoffer van religieuze discriminatie. Ook zeggen de onderzoekers in het rapport dat sommige landen de coronacrisis als excuus gebruiken om grondrechten van de bevolking in te perken.

Voor het rapport deden experts uit het netwerk van de hulporganisatie, die actief is in 150 landen, samen met universiteiten en onderzoeksinstituten, twee jaar onderzoek in alle 196 landen. In ruim zestig landen is sprake van zeer ernstige schendingen.

‘Ik maak me het meeste zorgen om wat er gebeurt in de landen aan de Afrikaanse kust,’ zegt een woordvoerder van Kerk in Nood. ‘In Mozambique zijn drie weken geleden nog tientallen mensen onthoofd en vermoord door jihadisten.’

China

Die strijders, die zich langs de evenaar verspreiden, streven volgens het rapport naar een transcontinentaal ‘kalifaat’. Islamitische Staat en al-Qaeda verbinden zich met ideologische steun uit het Midden-Oosten. Het doel van de gewapende milities is het stichten van een ‘kalifaatprovincie’. ‘Twee jaar geleden speelde deze problematiek amper. Nu is West-Afrika een van de gevaarlijkste plekken ter wereld,’ zegt de woordvoerder.

In het onderzoek wordt de vervolging van moslims in China en Myanmar belicht. China richt steeds meer repressieve bewakingstechnologie op geloofsgroepen. Zo luistert de Chinese overheid met 626 miljoen bewakingscamera’s en smartphonescanners haar inwoners af. ‘Onder meer om te zorgen dat religieuze leiders en gelovigen, vooral Oeigoeren, zich houden aan de wetten van de Chinese Communistische Partij”, zegt de woordvoerder. ‘Als ze dat niet doen, worden ze naar een strafkamp gestuurd. En dat is nog zacht gezegd.’

Daarnaast gebruikt China de coronacrisis als excuus om christelijke kerken te sluiten, zegt de woordvoerder. In Pakistan ondervinden niet-moslims problemen door de coronacrisis. Zij krijgen geen hulp.

In veel landen zijn religieuze minderheden het voornaamste doelwit. Zo verjagen boeddhistische nationalisten in Myanmar de Rohingya-moslims, blijkt uit de verslagen. De internationale gemeenschap is nog maar net begonnen met het toepassen van het internationale recht om hier een eind aan te maken. ‘Er zouden meer sancties moeten zijn voor landen die grondrechten van mensen schenden”, zegt de woordvoerder, ‘maar dat is een politieke discussie.’