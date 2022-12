Relatiemanager christelijke studentenverenigingen

In deze nieuwe functie ga je als relatiemanager aan de slag om christelijke studentenverenigingen aan de missie en de journalistiek van het Nederlands Dagblad te verbinden. Je zoekt actief naar samenwerkingsvormen die ervoor zorgen dat christelijke studenten het Nederlands Dagblad leren kennen en ook omgekeerd. Je zet je kennis en netwerk in voor de redactie om journalistieke producties voor studenten te realiseren.

wat ga je doen

Je zet het Nederlands Dagblad op de kaart bij christelijke studentenverenigingen. Je bouwt een netwerk op en creëert een win-win situatie voor zowel studenten als het Nederlands Dagblad.

Een werkweek zou er zo uit kunnen zien: je bedenkt een abonnementsvorm die helemaal geschikt kan zijn voor christelijke studentenverenigingen. Je legt contact met een vereniging en probeert een pilot van de grond te krijgen. Op een ander moment maak je een afspraak met het landelijke netwerk van een studentenvereniging en bespreek je waar de mogelijkheden voor samenwerking liggen. Bij een kennismakingsbezoek neem je natuurlijk een stapel kranten mee om uit te delen. Tijdens je contact met de studenten hoor je misschien wel interessante ontwikkelingen; je tipt deze ideeën voor een artikel bij de redactie. Verder denk je ook mee met de journalisten op de redactie. Je hoort bijvoorbeeld dat zij binnenkort onderzoek doen naar studieschuld onder jongeren. Je denkt actief mee met dit onderzoek en zet jouw netwerk hiervoor in.

wie we zoeken

- Je hebt een bestaand netwerk binnen christelijke studentenverenigingen

- Je bent net afgestudeerd (of nog deels aan het studeren) en hebt in ieder geval 16-24 uur per week ruimte om aan de slag te gaan met deze uitdaging

- Je bent commercieel, communicatief en zelfstartend en soepel in de omgang

- Je bent een pionier die goed kan samenwerken

- Je deelt de christelijke geloofsovertuiging van waaruit we ons werk doen

wie wij zijn

Het Nederlands Dagblad is een schaamteloos christelijke krant die geen blad voor de mond neemt. Zuinig op onze lange traditie van degelijke, betrouwbare kwaliteitsjournalistiek, treden we open, onbevangen en innovatief de mediatoekomst tegemoet. Het Nederlands Dagblad dankt z’n herkenbare gezicht mede aan het hechte verband van professionele teamspelers. Lijnen zijn kort en we schakelen snel. Tegelijk is het een open organisatie, voortdurend op zoek naar wat beter kan. We houden van mensen die inspiratie brengen. Ons personeelsbestand bestaat uit veel jonge, enthousiaste medewerkers en ervaren krachten met kennis van zaken. Het Nederlands Dagblad wordt uitgegeven door een onafhankelijke, gezonde onderneming. Het kantoor is gevestigd in Amersfoort, op loopafstand van het station.

informatie

Herken jij je in bovenstaand profiel? Aarzel niet en stuur ons een motivatiebrief en cv. Reageren kan tot en met 5 maart 2022 via vacature@nd.nl. Meer informatie kun je inwinnen bij Johan Wondergem, marketingmanager, via 06-53436438.

‘Ik vind het fijn om samen met alle collega’s en afdelingen een mooi product te maken dat dagelijks door onze lezers wordt gewaardeerd.’