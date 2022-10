Ben jij op zoek naar een rol met impact waarbij je met jouw kwaliteit als Controller en passie voor finance een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij? Wil jij samen met ons het verschil maken voor de meest kwetsbare mensen in onze regio? Kan het Leger des Heils op jou rekenen? Lees dan verder en we maken graag kennis met jou.

Wat ga je doen?

Je bent in deze rol het financiële geweten van de organisatie en een stevige, kritische maar ook verbindende gesprekspartner van de regiodirectie en het management team. Een belangrijk component is jouw (vakinhoudelijke) coachende rol richting 2 businesscontrollers. Samen met hen zorg je dat er grip is op de zorgexploitatie, bieden jullie ondersteuning voor de zorgmanagers en bewaak je financieel de strategische koers. Je werkt nauw samen met de afdeling Financiën, Productie control en Contractmanagement. Je bent eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van maandrapportages, de financiële paragraaf, de begrotingen en ad hoc rapportages ten behoeve van de directie, het management of onze financiers. Je vertaalt en toetst het landelijke beleid ten behoeve van de regio op financieel-economische en budgettaire gevolgen evenals op compliance en inpasbaarheid binnen de afzonderlijke begrotingen. Ook draag je zorg voor het opstellen van business cases en scenario’s bij voorgenomen strategische besluiten.

Je bewaakt de juiste, tijdige en volledige uitvoering van de beschreven planning & control-cyclus en doet verbetervoorstellen op dit gebied. Je signaleert en initieert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie.

Je draagt zorg voor de implementatie, monitoring en doorontwikkeling van cyclisch risicomanagement.

Kortom een baan met ruime verantwoordelijkheid waarbij jouw impact groot en van betekenis is.

Dit ben jij

Voor het vervullen van de functie Controller zoeken we iemand die:

• Samen met het team mede zorg wil dragen aan een goede ondersteuning voor kwetsbare mensen in onze samenleving

• Een afgeronde academische opleiding heeft op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, Controlling (RC) of accountancy (RA)

• Pro-actief ontwikkelingen signaleert en initiatiefrijk is bij het ontwikkelen en verbeteren van de sturing en beheersing

• Communicatief vaardig is en een sterke en verbindende gesprekspartner met overtuigingskracht

• Beschikt over een coachende persoonlijkheid

• Een gezonde dosis relativeringsvermogen heeft

• Bij voorkeur relevante werkervaring heeft en affiniteit met de zorg

• Analytische/cijfermatige vaardigheden bezit

• Christen is en kan aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op www.legerdesheils.nl/identiteit

Dit bieden wij

Door bij te dragen aan een solide financiële basis van het Leger des Heils kunnen onze medewerkers de focus houden op de zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Mede dankzij jouw werk krijgen kwetsbare mensen weer perspectief in hun leven.

Daarnaast bieden wij je:

• Een verantwoordelijke en zelfstandige functie voor 36 uur per week bij een organisatie waar je graag bij wilt horen en trots op bent

• Salaris conform CAO Sociaal Werk schaal 11 (min. € 3.449,- tot max. € 5.356,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek).Een tijdelijk contract voor een jaar met de intentie om daarna een vast dienstverband aan te gaan.

• Volledige reiskostenvergoeding als je met het OV reist, een fietsregeling met extra reiskostenvergoeding als je gaat fietsen en een kilometervergoeding als je met de auto reist (afhankelijk van je reisafstand en werkdagen)

• Vakantietoeslag van 8% per jaar

• Eindejaarsuitkering van 8,3%170 verlofuren per jaar o.b.v. een 36-urig dienstverband. Daarnaast heb je recht op maximaal 36 vitaliteitsuren die je opbouwt afhankelijk van je leeftijd.

• Diverse overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsregeling en een loopbaanbudget die je maandelijks opbouwt en kan inzetten voor je eigen ontwikkeling

• Pensioenopbouw via Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils staat midden in de samenleving en is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen. De ca. 6.800 professionals en 8.500 vrijwilligers van de stichtingen Welzijns- & Gezondheidszorg en Jeugdzorg & Reclassering (W&G/LJ&R) zetten zich in voor duizenden hulpvragers per jaar. Het Leger des Heils kent totaal 270 vestigingen, verspreid over Nederland. De exploitatie-omvang van alle activiteiten van het Leger des Heils bedraagt ruim 500 miljoen euro.

‘Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.’

Het werkveld van de stichtingen W&G en LJ&R is breed: actief in de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, verslavingszorg, reclassering, preventie, maatschappelijk herstel en nieuwe vormen van hulpverlening. Ook de financiering is daarmee divers. Binnen Nederland gebeurt dit werk vanuit een zevental regio’s.

Leger des Heils Oost is onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Als Leger des Heils Oost helpen wij kwetsbare mensen in de maatschappij. Onze 650 medewerkers en 225 vrijwilligers zetten zich in om jaarlijks 2.700 hulpvragers te ondersteunen. Dat doen we middels jeugdhulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding, kindercoaching, begeleiding van zwerfjongeren, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging, palliatieve zorg en verslavingszorg.

Als controller werk je binnen het Bedrijfsbureau nauw samen met collega’s uit meerdere disciplines. Het kantoor van Leger des Heils Oost is gevestigd in Ugchelen. Het team control draagt zorg voor het in control zijn van de organisatie met een financiële exploitatie van ruim € 46 miljoen en een grote diversiteit aan werksoorten. De afdeling Control maakt onderdeel uit van het bedrijfsbureau waarin de ondersteunende diensten samenwerken.

Wil je meer weten over het Leger des Heils neem dan eens een kijkje op www.legerdesheils.nl of www.legerdesheils.nl/oost

Interesse en contact

Interesse en contact

Is deze baan jou op het lijf geschreven? Reageer dan op de vacature via de button ‘Solliciteer direct’ op www.legerdesheils.nl/vacatures

De vacature sluit zodra wij de juiste kandidaat gevonden hebben. Heb je nog vragen? Gerdien Groen, directeur bedrijfsvoering, zal ze graag beantwoorden, tel. 06-25527277. Heb je vragen over de procedure, bel dan Marja Hartkamp, Recruiter regio Oost, tel. 06-12407703 (bereikbaar op di/do/vr. morgen).

Ter info:

• Conform het Werving en Selectiebeleid van St. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature.

• Screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.

• Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.