Predikant gezocht

Voor onze gemeente in NGK2 te Zwolle zoeken wij een predikant m/v voor 80%.

Wij zijn een middelgrote stadsgemeente. Als gemeenschap kennen we diversiteit in geloof, beleving en gaven. We weten ons verbonden door het verlangen om Gods liefde en licht te ontvangen, te ontdekken en door te geven.

Spreekt het je aan om je met ons hiervoor in te zetten? Mail ons je motivatie en cv en reageeruiterlijk 23 april naar:beroepingscommissie@ngkzwolle.nlHet profiel van gemeente en predikant vindt je op onze website https://ngkzwolle.nlVoor verdere info kun je terecht bij Albert de Vos, tel. 038-3320451