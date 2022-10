Ben jij onze nieuwe voorganger?

De GKV Krimpen aan den IJssel zoekt een inspirerende verbinder met aandacht voor jongeren (bij voorkeur 1,0 fte).

Wie zijn wij? Wij zijn een gemeente van ruim 500 leden. We horen graag een uitnodigende en uitdagende boodschap waarin de hele gemeente wordt aangesproken. Geloven doen we niet alleen. We voeden elkaar en andere medegelovigendoor onderlinge contacten. We zijn een actieve gemeente waarin we op elkaar betrokken zijn. Veelzijdig met veel verschillende verlangens, karakters, gaven en talenten.

Wie zoeken wij? Wij zoeken een predikant die echte verbinding heeft, ook met jonge mensen. Iemand die tijd en aandacht besteedt aan zijn/haar eigen levende relatie met de Here God. Zorg draagt voor persoonlijke geloofsverdieping, ontwikkeling en studie.

Herken jij je in onderstaande? Je:

• bent empathisch en je kunt je ook inleven in de leefwereld van jongeren;

• hebt een levend, aanstekelijk geloof;

• aanvaardt met merkbaar enthousiasme de bijbel als het Woord van God;

• bent als pastor gericht op alle leeftijdsgroepen en een voorbeeld in het omzien naar elkaar;

• beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

• bent in staat te motiveren en te inspireren en je kan samenwerken;

• bent in staat om op een uitnodigende en uitdagende manier groepen toe te spreken;

• bent belijdend lid van de Gereformeerd Kerk vrijgemaakt of de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Enthousiast geworden? We gaan graag met je in gesprek! Je reactie met cv kun je tot en met 26 maart 2022 sturen naar gkvkrimpenaandenijssel@gmail.com.We nemen dan contact met je op.

Meer weten over onze gemeente? Meer informatie is te vinden op https://gkv-krimpen.nl/vacature.Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Gerben ter Beek op het bovenstaand e-mailadres.