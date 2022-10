Redacteur sociale media - met affiniteit met video

In deze functie beheer je de sociale mediakanalen van het Nederlands Dagblad en maak je plannen voor hoe we dit steeds beter kunnen doen. Je stelt geregeld de homepage van het Nederlands Dagblad samen en presenteert de verhalen zo aantrekkelijk mogelijk. Het is een pre als je ervaring hebt met video en je hierin het voortouw kunt nemen.

dit ga je doen

Je beheert de sociale mediakanalen van het Nederlands Dagblad en maakt plannen hoe we deze kanalen optimaal kunnen inzetten. Je ontwikkelt video’s en weet hoe je die gericht kunt inzetten. Je draait regelmatig een online dienst waarin je verhalen op de homepage zo aantrekkelijk mogelijk presenteert. Samen met je collega’s bedenk je wat nodig is om artikelen aan een zo groot mogelijk publiek bekend te maken.





wie we zoeken

- Je bent een redacteur met een uitstekende taalbeheersing en een goed gevoel voor online journalistiek

- Je hebt kennis en ervaring met sociale media en videocontent. Je volgt de ontwikkelingen van socialemediaplatforms op de voet

- Je deelt de christelijke geloofsovertuiging van waaruit wij ons werk doen

- Je kunt vier of vijf dagen per week voor ons aan de slag gaan

dit bieden wij

Allereerst krijg jij een belangrijke rol binnen het team marketing & online, een gedreven en jong team dat bestaat uit zowel redacteuren als marketeers. We willen graag met video aan de slag, dus daarin kun jij het voortouw nemen! Naast veel werkplezier en thuiswerkmogelijkheden op maat krijg je een goed salaris conform de Cao voor het Uitgeverijbedrijf en een telefoon en laptop van de zaak.

wie wij zijn

Het Nederlands Dagblad is een schaamteloos christelijke krant die geen blad voor de mond neemt. Zuinig op onze lange traditie van degelijke, betrouwbare kwaliteitsjournalistiek, treden we open, onbevangen en innovatief de mediatoekomst tegemoet. Het Nederlands Dagblad dankt z’n herkenbare gezicht mede aan het hechte verband van professionele teamspelers. Lijnen zijn kort en we schakelen snel. Tegelijk is het een open organisatie, voortdurend op zoek naar wat beter kan. We houden van mensen die inspiratie brengen. Het Nederlands Dagblad wordt uitgegeven door een onafhankelijke, gezonde onderneming. Het kantoor is gevestigd in Amersfoort, op loopafstand van het station.

interesse?

Voel jij je uitgedaagd door bovenstaand profiel? Aarzel niet en stuur ons een motivatiebrief met cv. Reageren kan tot 22 april 2022 via vacature@nd.nl. Meer informatie kun je inwinnen bij Daniël Gillissen, adjunct-hoofdredacteur: 088-1999937.