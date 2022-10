Commercieel Manager

WSP Systems B.V. (WSP) te Amerongen ontwikkelt en realiseert al sinds 1993 efficiënte, interne logistiek voor wasserijen.

Dankzij een innovatieve aanpak en oprechte interesse is het bedrijf uitgegroeid tot een waardevolle partner voor wasserij en over de hele wereld. Het ontwikkelen van een excellent product en het bieden van sublieme service zit in de genen.

In de functie als system integrator toont WSP betrokkenheid en authentieke aandacht als basis voor eerlijk en onafhankelijk advies.

Zie ook: wspsystems.com



- In lijn met de bedrijfsstrategie verantwoordelijk voor het strategisch verkoopplan en het commercieel beleid.

• MT-lid, geeft inspirerend leiding aan vijf international (key)acountmanagers, teamleider sales engineering en een marketingmanager.

• Hbo-niveau, technische affiniteit en relevante ervaring met internationale direct sales en ontwikkeling van resellers.

• Helikopterview, ondernemend, teamspeler, resultaatgericht en rapporteert aan algemeen directeur.



Informatie: mr. Erik Batenburg, 06 12479826, referentienummer R3024

