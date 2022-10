Lijkt het je een uitdaging organisaties te adviseren in een veelzijdige baan met veel vrijheid?

(Food) Adviseur

Voedselveiligheid en Kwaliteit

Als (food) adviseur geef je advies en ondersteuning aan klanten over vraagstukken op de vakgebieden voedselveiligheid, levensmiddelentechnologie, kwaliteit en organisatieadvies.

Je bent sparringpartner voor jouw klanten als het gaat om hun kwaliteitsmanagement systeem met name in relatie tot certificering. Hierbij werk je veelal bij onze klanten en verder plaats en tijd onafhankelijk vanuit huis of ons kantoor.

Herken je jezelf in het volgende profiel:

* Je bent proactief en oplossingsgericht.

* Je hebt ervaring in voedselveiligheid en/of kwaliteitsmanagement en hebt kennis en ervaring van voedselveiligheidsnormen zoals FSSC, BRC, ISO en/of IFS.

* Je functioneert op HBO werk- en denk niveau.

* Je kunt goed zelfstandig werken met de klantwens voor ogen.

* Je krijgt energie van het bieden van meerwaarde aan onze klanten.

Wij bieden: Een baan waarbij je veel vrijheid hebt in je eigen adviesprojecten en agenda, én waar geen dag hetzelfde is! Ruimte om je volop te ontwikkelen en te scholen in zowel adviesprojecten als in opleidingsmogelijkheden rondom jouw vakgebieden. Uiteraard bieden we goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak, laptop, mobiel, onkostenvergoedingen thuiswerk mogelijkheden.

Van Voorst Consult is: Wij zijn een stabiel, mooi groeiend landelijk adviesbureau dat organisaties helpt bij het opzettenen beheren van een praktisch en certificeerbaar managementsysteem. Adviseurs met een doelgerichte en pragmatische aanpak. We krijgen energie van het opbouwen van een relatie met onze klanten en het creëren van meerwaarde.



Interesse: Het volledige functieprofiel staat op www.vanvoorstconsult.nl/vacature.We nodigen je graag uit voor een nadere kennismaking. Neem contact op met Gijsbert van Voorst via 06-54 20 13 35 en gvanvoorst@vanvoorstconsult.nl of Aart Otten via 06-51 00 56 92en aotten@vanvoorstconsult.nl.

SLUITING VACATURE: 25 APRIL 2022