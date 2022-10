TWR bereikt de wereld met het Evangelie van Jezus Christusdoor middel van radio en andere media. Dit doet TWR niet alleen wereldwijd in meer dan 300 talen, maar ook dichtbijhuis. Om de specifieke doelgroep migranten en vluchtelingen in Nederland en België te bereiken met het Evangelie, wil TWR de afdeling media uitbreiden. TWR Nederland is daarom op zoek naar een: Redacteur (24 u/w)



ND Foto - beeld Logo

Een functie waarin je vanuit je christelijke levensovertuiging zelfstandig, met creativiteit en passie Bijbelprogramma’s maakt voor diverse platforms, gericht op migranten en vluchtelingen in Nederland en België.

Interesse? Kijk voor onder andere een overzicht van de werkz aamheden, de competenties en de sollicitatieprocedure op twr.nl/werkenbij.

ND College