Voor vaccinatiecampagne is leiderschap nodig

Het gebrek aan moreel leiderschap kan dit kabinet gaan opbreken als we straks gevaccineerd zullen moeten worden met het coronavaccin.

Premier Mark Rutte woensdag voorafgaand aan het plenair debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Nu we als samenleving ook de komende periode in een gedeeltelijke lockdown blijven zitten en de aantallen besmettingen nog steeds erg groot zijn, is het wellicht aantrekkelijk te focussen op het terugdringen van het aantal besmettingen, het zo veel mogelijk ontzien van de zorg en het voorkomen van een gehele lockdown.

Dit is van groot belang. Maar die fixatie kan ertoe leiden dat we niet voorbereid zijn op nog grotere uitdagingen die mogelijk voor ons liggen. Ik bedoel de introductie van een vaccin dat alom als oplossing voor de coronacrisis wordt gezien. Wellicht kan een landelijke vaccinatiecampagne corona op termijn verslaan. De vraag is alleen hoe die zonder veel maatschappelijke weerstand gevoerd kan worden. Deze uitdaging mag niet o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .