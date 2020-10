Het kan een geuzennaam worden, waar je trots op bent: de ‘corona-generatie’

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat over tien jaar de aanduiding ‘coronageneratie’ als een aanbeveling wordt gezien, zo vragen Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de VU en Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU, zich af.

Deze generatie studenten leert noodgedwongen flexibel om te gaan met onzekerheid en tegenvallers: dat is een belangrijke vaardigheid.

De generatie die net na de oliecrisis de arbeidsmarkt betrad, gold tot nu toe als ‘de verloren generatie’. Door hoge werkloosheid kwamen afgestudeerden en schoolverlaters moeilijk aan de bak. Toen de economie beter begon te draaien, werden vaak jongere schoolverlaters en afgestudeerden aangenomen: zij waren goedkoper en ‘verser’. Hierdoor ontstond generatie X, of zelfs Nix, met een blijvende achterstand op de arbeidsmarkt. We stevenen nu af op een tweede ‘verloren generatie’. Tenzij we het nu anders aan gaan pakken.

De huidige generatie jongeren zal de arbeidsmarkt betreden terwijl we met een ernstige wereldwijde economische recessie kampen. Bovendien hebben we door corona minder in hun zogenoemde ‘menselijk kapitaal’ kunnen investeren, t..

