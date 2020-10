In een straal van 25 meter rond het pand moet een bedrijf zelf het zwerfafval opruimen

Zwerfafval kost een middelgrote gemeente als Amersfoort op jaarbasis een slordige één miljoen euro. Het vergt weinig fantasie om in te schatten dat er op landelijk niveau een astronomisch bedrag mee gemoeid is. Dat schrijven Beppie de Vries en Koos van Noppen. Zij zijn initiatiefnemers van de website www.033zwerfafvalzat.nl .

Terecht vraagt Gerard ter Horst aandacht voor dit immense probleem (ND 24 oktober). Chapeau voor zijn vrouw die demonstratief het opgehaalde vuil op de balie van de Albert Heijn deponeert. Het verbaast ons niets dat Ter Horst Red Bull als eerste noemt in zijn opsomming van gevonden zooi. Iedere afvalprikker weet dat dit merk de lijst aanvoert van meest gevonden blikjes. Red Bull is de onbetwiste hofleverancier van de berm.



Op een cruciaal punt hebben ambtenaren Ter Horst echter om de tuin geleid. Hij schrijft: ‘Het gaat om publieke ruimte. Daar is geen bedrijf verantwo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .