Het misverstand van onverdiende genade

Wat een heerlijk herkenbaar stukje van Janneke Wiegers in het Nederlands Dagblad van 26 oktober over ‘omdat wij het niet verdiend hebben’. Ik was laatst de opening voor de kerkenraadsvergadering aan het voorbereiden, en struikelde over hetzelfde begrip ‘onverdiend’.

Het stukje gaat over de betekenis van woorden, en hoe je een tekst leest. Ik citeer: 'Dat helpt me alleen al in mijn werk: als je zegt ‘contract’ bedoel je dan wat de klant tekent, of wat er in ons IT-systeem staat? Want dat zijn twee verschillende dingen.'





Het maakt me gevoeliger voor taal, en voor de invulling van woorden. Een woord als genade bijvoorbeeld. Zeker als het ‘onverdiende genade’ heet. Dat roept bij mij in e..

