De plaats waar de hemel vaak de aarde raakt, is voor tieners in ieder geval de natuur

Al jaren ben ik samen met mijn collega Marian Timmermans bezig met het verzamelen van ‘Godmoments’. Een #Godmoment is een bijzondere ervaring of gebeurtenis die een jongere koppelt aan God. We zijn de straat opgegaan om jongeren te interviewen zonder gelovige achtergrond, we hebben scholieren in het klaslokaal opgezocht en we hebben jeugdwerkers gevraagd tijdens hun jongerenactiviteiten de tieners uit te dagen (anoniem) hun Godmoment te delen. Honderden en nog eens honderden jongeren hebben dat gedaan, met de gemiddelde lengte van een tweet. Er ligt inmiddels een stapel hemelse ervaringen op ons bureau waar je letterlijk ‘U’ tegen zegt.

We zijn als religieus trendwatchers natuurlijk niet zomaar begonnen met het project #Godmoment. Wij zien het als broodnodig veldonderzoek, een aanvulling op alle vragenlijsten over kerkbezoek en generatiekenmerken. We zijn op zoek gegaan naar antwoord op de vraag: Waar en wanneer ervaren jongeren iets van God? En ten tweede, wat is het religieuze taalveld waarmee ze deze momenten omschrijven of verbeelden door het tonen van een foto of filmpje op hun telefoon? Sommige tieners gingen door de opdracht opeens met andere woorden naar de foto’s in de galerij van hun telefoon kijken. Het deed me denken aan Jakob die na zijn droom in Bethel zijn ogen uitwrijft en stelt: ‘Waarlijk God was op deze plek, en ik was het mij niet bewust’ (Genesis 28:..

