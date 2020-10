Bart Jan Spruijt sabelt koning neer

Bart Jan Spruijt schrijft in zijn column (ND 23 oktober) over de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty. Verderop onthoofdt hij op zijn beurt de koning. Waar ik met teleurstelling en groot ongemak de berichten over de vakantie van de koning volgde, ontsteekt Bart Jan in ongeremde woede. Hij gaat daarin zwaar over de schreef. Als echte kenner van de harten oordeelt hij dat koning en koningin geen ene bal menen van hun excuses. Ze balen alleen dat ze betrapt zijn. De Argentijnse afkomst van de koningin wordt schandelijk tegen haar misbruikt. De monarchie wordt een sprookje, een mythe genoemd. Ook daarin gaat hij ver: ‘Vervolgens blijkt die oudste nakomeling vooral de onjuistheid te willen bewijzen van de mythe die hij zelf belichaamt.’