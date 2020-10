Selectieve aandacht van premier Rutte

Waarom herdenkt Rutte alleen de terreur in Parijs en niet de terreur die vluchtelingen in Griekenland hebben ondergaan?

In het artikel van Ruth van der Kolk over de vluchtelingencrisis (ND 24 oktober) verwoordt Apostolos Veizis van Artsen zonder Grenzen (AzG) hoe de Griekse overheid haar maatstaven verlegt van slechtst naar best: een toilet voor driehonderd mensen naar nu een voor vijftig. Mensen die in vluchtelingenkampen hebben gewerkt, weten wat dat betekent: een ondraaglijke stank, een onmenselijke smerigheid die de noodzakelijke discipline van schoon achterlaten onmogelijk maakt, die de menselijke waardigheid ondermijnt, die mensen dwingt naar alternatieve mogelijkheden waardoor ook de omgeving van het kamp tot een stinkbende maakt, de totale verloedering.

Eens ben ik een vluchtelingentent (elders) binnengekropen en heb naar het verhaal van een moeder..

