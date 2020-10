Musici zijn onbetaalbaar

De uitvoerende kunsten, zoals orkesten, hebben het moeilijk door de coronacrisis. Maar ook omdat het werk arbeidsintensief is. Je kunt het moeilijk automatiseren. Des te belangrijker is de vraag: wat heeft de samenleving ervoor over.

Met het uitbreken van de coronacrisis is er extra aandacht gekomen voor de financiering van de culturele sector. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemde de culturele sector zelfs ‘de ziel van de samenleving’. Dat mag dus wel wat kosten, zou je zeggen.

altijd maar duurder

Over deze kosten van cultuur is ook in de economische wetenschap geschreven. William Baumol (1922-2017) ontwikkelde in de jaren zestig een economisch concept, aanvankelijk specifiek gericht op de uitvoerende kunsten. Deze Wet van Baumol, ook wel kostenziekte van Baumol genoemd, stelt dat de uitvoerende kunsten altijd maar duurder zullen worden.

efficiencyslagen

Bij muziek lukt dit niet: een pianist die een uur speelt, is als he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .