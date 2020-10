Ik zag een ongelooflijk sterk geloof bij vluchtelingen

Het verhaal dat Hendro Munsterman schreef over de rooms-katholieke parochie op Lesbos en hun hulp aan vluchtelingen ter plaatse (ND 23 september) werd in het kader van onze journalistieke samenwerking ook in het Franse La Croix gepubliceerd . Daar reageerde de voormalige aartsbisschop van Rabat (Marokko), Vincent Landel, met onderstaande brief.

Bedankt voor het artikel in La Croix van 30 september over het geloof van de migranten in Mytilene. Het voelde alsof ik twintig jaar terugging in de tijd, toen ik net in Marokko was benoemd. Het was in de begintijd van de migratie van de mensen uit Sub-Sahara die door Marokko wilden trekken om het Europese eldorado te vinden. Het waren er toen enkelen. Ze kwamen over land via alle mogelijke middelen om zich voort te bewegen. Marokko was een doorgangsland.

In de daaropvolgende jaren nam het aantal toe en het werden er steeds meer. We moesten een beroep doen op de verschillende Europese afdelingen van de katholieke hulporganisatie Caritas om ons te helpen. We moesten deze migranten helpen om weer op eigen benen te kunnen staan. Ze hadden vr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .