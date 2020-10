Ik las over die Franse leraar, Samuel Paty, die een week geleden door een 18-jarige Tsjetsjeen is onthoofd omdat hij in een les cartoons van ‘de profeet’ Mohammed had laten zien. Het is niet moeilijk je in de situatie van Paty te verplaatsen. Leraar maatschappijleer op een openbare school bij Parijs. Je moet uitleggen wat ‘vrijheid van meningsuiting’ betekent, je begrijpt dat het ongemakkelijk kan gaan worden en je staat leerlingen zelfs toe de pijnlijke confrontatie te ontlopen door de les over te slaan. Dan laat je die cartoons zien en je legt uit dat die mogen in een laïcistische staat, omdat daar niks heilig is, behalve de scheiding van kerk en staat. Dan loopt er een moslimextremist rond op zoek naar een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .