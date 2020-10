Adrian Snell klinkt als muziek in de oren

Er zijn artiesten van wie de muziek tijdloos is. Adrian Snell valt wat mij betreft zeer zeker in die categorie. Of je nu een greep uit zijn vroege albums als Goodbye October, Father en The Passion, of zijn latere werk Fierce Love neemt, stuk voor stuk vallen ze in de categorie buitengewoon. Daarom las ik met veel interesse het interview met deze gospelzanger/muziektherapeut (ND Gulliver, 16 oktober).