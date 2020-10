Doe eens gek, adopteer een student. De behoefte aan contact en vorming is groot in online tijden

CHE-bestuursvoorzitter Jan Hol zag dat kerken in Engeland besloten studenten te adopteren. Hij hoopt dat dat in Nederland ook kan. Studenten zitten in een cruciale fase van hun leven maar missen contact en vorming.

Ziezo! De herfstvakantie zit er weer bijna op. Komende maandag pakken ruim 750.000 studenten aan het hoger onderwijs hun studie weer op. De meesten van hen zijn voltijdsstudenten van rond de 20 jaar (de deeltijdstudenten zijn ouder en volgen vaak colleges naast hun baan). Zij gaan op hun slaap- of studeerkamer weer achter de PC zitten. Meerdere dagen per week krijgen ze uren lang online college. Ook voor docenten vergt deze digitale marathon meer energie dan een ‘normale’ werkdag met hun studenten in de collegezaal.

We doen er in het onderwijs veel aan om de studenten tijdens deze lockdowns zo goed mogelijk op te vangen. Hoewel een crisis ook altijd kansen en innovatie in zich herbergt, voelt iedereen aan dat deze periode knaagt aan de on..

