Haal dan godsdienstvrijheid maar uit wet

‘Laten we niet bekend staan om het feit dat we op onze strepen stonden in crisistijd, maar om het feit dat we als christenen belangeloos (…) onze rechten (…) opofferden ten gunste van de wereld’, schrijft theoloog William den Boer (ND, 19 oktober).

Hij heeft kennelijk het oog op Staphorst en Barneveld. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) moet volgens hem de overheid vragen waar christenen met hun gebouwen en vrijwilligers dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving.

Het betoog is zo gloedvol dat ik me kan indenken dat de schrijver van harte bereid is om de vrijheid van godsdienst uit de grondwet te halen. Want sta je als kerk niet op je strepen als je deze uitzonderingspositie voor godsdienst in de samenleving wilt handhaven?

De oproep van Den Boer is overigens oud nieuws. Het is een herhaling van wat al zo vaak gezegd is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Toen was dat het gedachtegoed van de maatschappijkritische en apostolaatstheologie. Denk aan het bek..

