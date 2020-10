Juist nu is opperste inzet voor bijen vereist

Als het waar is dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid zich in Europa niet op en top inzet voor de bescherming van de bijen (ND, 15 oktober), dan slaat Nederland niet alleen een modderfiguur, maar dan lijkt het er ook nog eens verdacht veel op dat deze bewindsvrouw de mammon net iets meer dient dan het leven met alle biodiversiteit.

Juist nu is opperste inzet vereist voor de bescherming en het behoud daarvan ten dienste van het (menselijk) leven op aarde, voor ons en voor hen die na ons komen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .