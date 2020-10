Bijdrage boeren aan beschermen bijen

Drie dagen achter elkaar werd minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de afgelopen week vermeld in het ND. De eerst keer luidde de kop 'Nu komt het aan op Schoutens stevigheid' en op de derde dag luidde de kop 'Schouten vecht in Brussel niet voor de bijen?' In dit laatste artikel liet de organisatie Pesticide Action Network Netherlands weten niet blij te zijn met de houding van Schouten.