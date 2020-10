1 Volgens het RIVM is slechts 2,9 procent van alle coronabesmettingen te herleiden tot de horeca. Hierbij is niet eens onderscheid gemaakt tussen bars en coffeeshops enerzijds en restaurants en verwarmde terrassen in de openlucht anderzijds. Sluiting van alle horecagelegenheden laat de goeden onder 'de kwaden' lijden en verhoogt de toch al grote kans op thuisbesmetting.

2 Er zijn 447.000 Nederlanders in de horeca werkzaam en nog meer in de daarmee verbonden voedingsindustrie. Langdurige sluiting brengt onevenredige schade toe aan de economie.

