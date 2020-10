Onze wereld hongert naar woorden van gebed om het uit te houden in een moedeloze wereld

Als christenen is op dit moment onze belangrijkste taak: bidden in huiselijke kring, als een teken van hoop in een moedeloze wereld

Als je niet weet wat je moet, leer je door een ritueel weer wat je wel kunt doen. Deze woorden komen niet van mij maar van de Tilburgse theoloog Erik Borgman, een paar dagen geleden in deze krant.

Ze zijn zeer van toepassing op de huidige situatie in Nederland. Want we zijn sprakeloos geworden en weten eigenlijk niet goed waar we het moeten zoeken.

We werken zoveel mogelijk thuis, we kunnen niet of nauwelijks naar de kerk, we komen niet verder dan de huiselijke sfeer en we moeten vooral afstand houden, met de mondkapjes op.

Het is dus ook niet vreemd dat mensen moedeloos worden. Als iedere dag anders is, heeft iedere dag een andere tijdsindeling. Ook daar worden we moe van: om elke dag opnieuw het wiel uit te vinden. Daarom zoeken we naar h..

