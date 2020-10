Een vergelijking met de oorlog gaat echt te ver. Kinderen zijn niet alleen dupe van coronacrisis. Hun ouders zijn meer thuis.

Zou het ook andersom kunnen zijn? Dat de kinderen die nu opgroeien en al een lock-downperiode meemaakten, er later met plezier op terugkijken?

Er stonden alarmerende krantenkoppen in het Nederlands Dagblad van dinsdag 20 oktober: ‘Jonge kinderen worden de dupe van coronacrisis’ en ‘Let op stress bij allerkleinsten’.

Zou het ook andersom kunnen zijn? Dat de kinderen die nu opgroeien en al een lock-downperiode meemaakten, er later met plezier op terugkijken? In beide artikelen komt naar voren dat deze crisis levenslange effecten kan hebben op de fysieke en mentale gezondheid op nu opgroeiende kinderen. Deze periode wordt zelfs vergeleken met de oorlog. Dat gaat me echt te ver.

Natuurlijk zijn er schrijnende situaties waarbij er stress is om inkomen en werk. Gezinnen met kinderen die qua gedrag speciale aandacht nodig hebben en in dit voorjaar op elkaars lip zaten, zullen zich deze ..

