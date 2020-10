Kerken willen schuld belijden aan Joodse gemeenschap voor passieve houding in Tweede Wereldoorlog

Dit is een handreiking ‘voor een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken uitspreken nalatig te zijn geweest in het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust’.

Aan kerken wordt gevraagd dit zondag 15 november uit te spreken. De opstellers komen uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Hersteld Hervormde Kerk. De handreiking luidt als volgt:

Gemeente, we willen op deze zondag ons in een verklaring uitspreken over de nalatigheid van de kerken om op te komen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust.

In de afgelopen week werd herdacht dat in Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Het was de nacht waarin het streven van de nazi’s om het Joodse volk in Europa te vernietigen levensgroot zichtbaar werd. Veertienhonderd synagogen werden in brand gestoken; duizenden winkels van Joo..

