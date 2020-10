Liturgie online is snel product

Hoe wervend het leven als gemeenschap ook bedoeld is, het samenkomen in Christus is geen product om in de markt te zetten; niet iets wat wij maken.

Onlangs kwam ik mezelf weer tegen in de auto, mijn favoriete plek om te bidden. Ik hoorde mezelf vragen: ‘Vader, wilt U mij helpen om te bidden?’ Dat klinkt wat paradoxaal want ik was al in gebed. Maar wat was het geval?

Op de Theologische Universiteit in Kampen ben ik op dit moment verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de chapel, ons wekelijks liturgisch moment. Daar hoort het verzorgen van voorbeden bij.

Nu gaat dat de laatste tijd wat moeizaam. Sowieso is het in deze bizarre COVID-tijd wat lastig om gemeenschap te vormen. We moeten roeien met de riemen die we hebben en ook op de Theologische Universiteit Kampen is het zoeken hoe je uitdrukking blijft geven aan je verbondenheid. Als liturgisch moment staat de cha..

