Waar een vakantiehuisje al niet goed voor is. Aan de rand van het bos, omringd door ontelbaar veel soorten dieren, denk ik geregeld na over mens en natuur. En ontwikkel een vogelliefde die ik voorheen alleen bij ongecontroleerd bebaarde mannen in groene ribbroeken dacht te zien. Mijn liefde voor vogels groeit dus, maar sinds een paar dagen lijkt die toch wat bekoeld.

Dat zit zo. Het houtwerk van het huisje is een paar weken geleden geverfd in een mooie kleur blauw, zoiets als dat van een pimpelmees. Na twee weken afwezigheid wilden we de deur openen, en zagen we tot onze verbijstering een kale plek op het hout van 5 bij 10 centimeter. Niet één, maar drie lagen verf waren eraf gepikt door, jawel, een pimpelmees, die we een paar uur later op heterdaad betrapten op zijn clandestiene bezigheden. Het is een raadsel wat het beestje wil met de verfschilfers. Ook de Vogelbescherming weet het niet, en vermoedt dat het 'iets met de rui en hormonen' te maken heeft.

Zelf heb ik nog even met de gedachte gespeeld dat de pimpelmees zijn blauwe petje krijgt door deze kleur van huisjes af te vreten, maar na wat serieuzer gepeins denk ik dat het een wraakactie is. Wij hebben een stukje natuur ingepikt, dat eerder aan de vogels toebehoorde. Nu pikken ze terug. Begrijpelijk. Maar zal het met de relatie tussen mens en dier ooit nog goed komen?