Dikke kans dat de HEMA weer in fatsoenlijke Nederlandse handen komt

Nee, een coöperatie gaat de HEMA niet worden. Afgelopen zomer, toen de warenhuisketen in grote problemen kwam omdat er een schuld van vijftig miljoen euro moest worden afgelost, ontstonden er twee burgerinitiatieven om de HEMA te redden uit de handen van ‘roofkapitalisten’. De initiatieven kwamen uit de hoek van werknemers, klanten en HEMA-fans (HoudeHEMA en WeloveHEMA), die elkaar gelukkig snel vonden in de stichting HENA (Het Enige Nederlandse Alternatief). Samen optreden vergroot immers de slagkracht en de kans om iets te bereiken wat een unicum zou zijn in de zakenwereld. Al gauw werd duidelijk dat de stichting niet in staat was in korte tijd miljoenen bij elkaar te sprokkelen om echt een rol te spelen bij de overname van de HEMA. Wel is in september een actie gestart om kapitaal te verzamelen om een minderheidsbelang te verwerven.