Er zijn ook actuele aanwijzingen voor ritueel kindermisbruik

Met waardering heb ik het artikel van Sjirk Kuijper in de ND-zaterdagbijlage WEEK42 over ritueel kindermisbruik gelezen.

Ik bleef echter haken bij de openingszin: 'Ritueel kindermisbruik lijkt vooral te gebeuren in herinneringen die pas na vele jaren worden opgediept.'

Ik ben zelf sinds dertien jaar betrokken bij slachtoffers van ritueel misbruik en sta in contact met andere hulpverleners aan deze doelgroep. De meerderheid van de slachtoffers zit vanaf zeer jonge leeftijd in het misbruiknetwerk, heeft er tot ver in de volwassenheid in gezeten of zit er nog steeds in.

Dit blijkt ook uit het onderzoek van Argos (VPRO). De misbruiknetwerken laten hun slachtoffers meestal bijzonder moeilijk los.

terwijl therapie loopt

Hulpverleners moeten vaak accepteren dat hun cliënten nog misbruikt en mishandeld worden terwijl de therapie loopt. Het betreft dus bep..

