Bekering = heb berouw en vraag om vergeving

De evangelisatiebrochure van Het Zoeklicht is geschreven voor ongelovigen en benadrukt het belang van bekering. 'Voor christenen is er een andere boodschap.'

De schepping is in barensnood: reddingswerk van Indiase brandweerlieden na flinke overstromingen in Chennai, afgelopen week.

De reactie van predikant Sam Janse op de evangelisatiebrochure van Het Zoeklicht (ND, 19 oktober) is denk ik samengevat in de woorden ‘een suikerzoet evangelie’. Mij raakte het aangehaalde citaat van Dietrich Bonhoeffer over ‘goedkope genade’. Juist omdat ik vele boeken van Bonhoeffer heb gelezen en het zo eens ben met wat hij erover schrijft in zijn boek Navolging.

Hij begint daar op de eerste bladzijden direct mee. 'In deze kerk vindt de wereld goedkope bedekking van haar zonden, waarover ze geen berouw heeft en waarvan ze helemaal niet vrij wenst te worden. Goedkope genade is genade zonder navolging, genade zonder kruis.'

In het opiniestuk schrijft Janse dat de brochure niet oproept tot bekering en dat oo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .