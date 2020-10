CBS toont andere verdeling bodemgebruik

Het Nederlands Dagblad schreef op 10 oktober over een uitzending van het VPRO-programma Tegenlicht, waarin een rekensommetje wordt gemaakt over de verdeling van Nederland: 5 procent kustgebied, 8 procent bos, 8 procent huizen en tuinen en 12 procent water. Er blijft dan 67 procent over voor de agrarische sector.

De verdeling is echter anders: 54 procent agrarisch, 14 procent natuur, 19 procent water en 13 procent bebouwd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde deze cijfers over 2018 in 2019. Op de website van het CBS is dit te vinden met de zoekterm ‘bodemgebruik’.

Al decennialang verkleint het landbouwgebied en wordt het bebouwd en het natuurdeel groter. In de ND-edities van 16 april en 10 augustus maakte ecohydroloog Flip Witte dezelfde fout. Ook toen werd twee derde aan de landbouw toegeschreven. Waar hij toen en Tegenlicht nu die cijfers vandaan haalde, weet ik niet, maar de herkomst is onduidelijk.

De cijfers zijn van fundamentele betekenis en dat heeft logischerwijs gevolgen voor betoog en conclusies. <

