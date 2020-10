Even uitwaaien in de duinen bij Wassenaar, dacht ik vorige week na een lang interview. Ik had mijn fototas op de rug, want het parkeerterrein was er eentje in de categorie 'op slot, buit eruit'. Terwijl ik over het smalle duinpad liep, zag ik in de verte deze dansende donkere wolk dichterbij komen. Al snel had ik mijn camera in de hand. Het bleek een heuse spreeuwenkolonie te zijn. Fascinerend. En: imponerend. Dat heeft te maken met de hoeveelheid en het drukke gefladder waarvan het geluid als een drukgolf je oren binnen dringt. Ergens deed deze zwerm mij denken aan een Bijbelse plaag, ongrijpbaar. De scherp afgeronde vleugels van de vogels zetten die dreiging luister bij. Kijk maar: achter elkaar bezien hebben ze iets van een rij prikkeldraad. De uitdrukking 'zo vrij als een vogel' neemt hier wel fors in kracht af. Alle koppies in de vogelfile staan in dezelfde richting en ze reageren onmiddellijk als de koers wijzigt. Vliegende kuddedieren. Maar wel tussendoor gekke salto's maken zonder mondkapje en anderhalve meter afstand te houden. Dat is dan wel weer bevrijdend.