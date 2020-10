Corona én verkiezingen domineren

'Meestal verlaat je de politiek zonder dat je er zelf voor gekozen hebt', zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een week geleden in NRC. De Brabantse politicus kondigde daarin zijn afscheid van de Haagse politiek aan. 'Het werk is niet af, maar ik ben nu nieuwsgieriger naar grote projecten buiten deze omgeving.' Tóch houdt Dijkhoff nog een deurtje open naar bijvoorbeeld een ministerschap. 'Dat is niet mijn plan. (...) Maar ik sluit het niet uit. Zo zit ik er niet in.'

Met het verrassende vertrek van Dijkhoff - slechts een paar mensen wisten al langer dat hij wilde stoppen - blijft er voor de VVD geen andere kandidaat voor het lijsttrekkerschap over dan Mark Rutte, die deze week tien jaar minister-president was. Hoewel Rutte over zijn lijsttrekkerschap pas eind dit jaar officiële mededelingen wil doen, gaat niemand ervan uit dat hij 'nee' zal zeggen. Bovendien zegt Dijkhoff over Rutte: 'Als je kijkt naar de problemen die we nu hebben, is hij de beste lijsttrekker.'

Tussen alle beslommeringen van de coronacrisis door, wordt bij alle partijen ook hard gewerkt aan de voorbereidingen op de Kamerverkiezingen - vandaag over precies vijf maanden. De eerste verkiezingsprogramma's zijn g..

