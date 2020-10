Sta bekend als een kerk die zich opoffert

De uitzonderingspositie voor christenen en hun kerkdiensten wekt ergernis (ND 15 oktober). Pas dus op, schrijft William den Boer, bestuursvoorzitter van The Gospel Coalition Nederland & Vlaanderen en werkzaam bij de Theologische Universiteit Kampen.

Laten we niet bekendstaan om het feit dat we op onze strepen stonden in crisistijd, maar om het feit dat we als christenen belangeloos (in navolging van Christus!) onze rechten, onze ‘heerlijkheid’ opofferden ten gunste van de wereld.

Laat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) namens de kerken bijvoorbeeld niet allereerst pleiten voor privileges en ruimte voor kerken op zondag, maar laten zij vooral de overheid vragen waar kerken en christenen, mét al hun gebouwen en capaciteit aan vrijwilligers, dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving, om daar te zijn waar de nood het hoogst is. In hulp aan zieken en stervenden, in hulp aan economisch gedupeerden, werkelozen, mensen die psychisch lijden, in aandacht voor eenzamen. En hoe k..

