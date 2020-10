Evangelie met te veel suiker

Onze manier van leven, alle vervuiling, alle plastic, en al die andere rampen zijn niet alleen dingen waarvan we verlost worden op de nieuwe aarde, maar waar we ook nú zelf al iets aan kunnen doen.

‘Het Zoeklicht’ gaat de brochure onder ons volk verspreiden in een oplage van een half miljoen exemplaren. Dat is een prijzenswaardig initiatief. Mijn kerk, de PKN, is bij het evangeliseren wat zuiniger met papier dan bij haar andere activiteiten, en misschien wel al te zuinig.

Het Zoeklicht wil de bijbelse boodschap onder ons volk brengen en daarin doe ik graag mee. Mensen kunnen ook een gratis Bijbel aanvragen, las ik. Prachtig. Maar dan gaan de schrijvers uitleggen wat er in die Bijbel staat en dan schrik ik. Dan herken ik betrekkelijk weinig van wat ik in de Bijbel lees.

Dat vind ik een makkelijk evangelie. Dit is wat Bonhoeffer ‘goedkope genade’ noemde, waarvan niet duidelijk is dat ze ons wat kost. Aan aardbevingen kunnen we niets do..

