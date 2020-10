Overheid hoeft KLM niet te redden. Bedrijf is niet vitaal voor de Nederlandse economie

Na de 3,4 miljard euro aan (staatsgaranties op) leningen voor KLM wil minister Hoekstra van Financiën nu praten over de versterking van het eigen vermogen van KLM. Moet KLM gered worden? Zo mogelijk, maar niet door de overheid. Dat schrijft Kees Cools, voormalig hoogleraar corporate finance and governance en fellow aan de Universiteit Tilburg.

Zelfs ING, een systeembank, had in 2008 niet gered moeten worden door de overheid. ING werd in 2008 door de overheid gesteund met 10 miljard euro, omdat het als vitale systeembank niet mocht omvallen. ‘Vitaal’ betekent dat het wegvallen van een onderneming leidt tot grote economische schade. ‘Nationale trots of de dreigende werkloosheid van ING-werknemers hadden destijds in de afwegingen geen primaire betekenis’, aldus de destijds direct betrokken topambtenaar Bernard ter Haar recentelijk in zijn blog.

Op basis van dat criterium moet KLM niet worden gesteund. KLM is niet vitaal voor de Nederlandse economie. Als KLM gered moet worden, geldt dat ook voor tientallen, zo niet honderden andere ondernemingen.

Bovendien, een faillissement staat l..

