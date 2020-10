Zet callcentra in bij contactonderzoek

Dat premier Rutte en iedereen die hij aanstuurt hun uiterste best doen om deze coronacrisis het hoofd te bieden, staat voor mij buiten kijf. Maar alle pogingen ten spijt, er zijn dingen die niet goed uit de verf komen en echt beter moeten. Het bron- en contactonderzoek dat, terecht, door hen genoemd wordt als een heel belangrijk instrument om verspreidingsroutes te volgen en brandjes uit te trappen, faalt. Waarom laten wij de markt dit niet oplossen zoals we dat in veel situaties wel doen? Schakel grote callcentra in om het bron- en contactonderzoek te doen. Deze bedrijven zijn gewend om nieuwe scripts snel in te voeren, veel mensen in een korte periode te kunnen bellen, medewerkers zijn er steengoed in en vinden het nog leuk ook. Investeer hier in en zorg ervoor dat we snel het beste bron- en contactonderzoek van Europa hebben. <