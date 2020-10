Rijping brein

Wat een goed verhaal van Kelly Keasberry over het kinderbrein (ND 14 oktober). Als kindertherapeut kom ik dagelijks de gevolgen tegen van een maatschappij die vooral op kennis is gericht. Maar er is ook zoiets als rijping van het brein. Men eist steeds vroeger vaardigheden van een kind. Maar het brein is echt niet vroeger rijp dan 25 jaar terug. Al in de kleuterklas moeten kinderen letters herkennen en schrijven. Het gemiddelde brein is pas rijp om te gaan leren schrijven als een kind zeven jaar en tien maanden is. De sociale, motorische en emotionele ontwikkeling dreigen ondergesneeuwd te raken. De ontwikkeling raakt uit balans. Het zorgt wel dat ik dan voldoende werk houd. <