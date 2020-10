Een tientje per maand voor je zorgverzekering, kan dat en willen we dat?

Een zorgpremie van tien euro zonder verdere eigen bijdrage. Dat is een van de plannen uit het nieuwe partijprogramma van GroenLinks. Maar kan het ook en is het wenselijk?

‘Dit klinkt als een verkiezingsstunt’

Marcel Canoy, zorgeconoom

‘Gratis zorg kan, maar is onwenselijk. Sowieso is de term misleidend: niks is gratis. In dit plan wordt de zorg betaald uit extra belasting in plaats van premies, dat is nog niet gratis. De overheid heeft een slechte geschiedenis als het om zulke financiële operaties gaat. Denk aan de belastingdienst, het UWV en grote IT-projecten. Ik snap niet waar het grote vertrouwen in de overheid vandaan komt om die de zorg te laten organiseren.

Bovendien klinkt dit vooral als een verkiezingsstunt. Want als GroenLinks aan tafel zit in de coalitieonderhandelingen, zullen andere partijen hier nooit mee akkoord gaan. Dit wordt geen beleid, maar gratis zorg geven klinkt erg goed in de oren van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .